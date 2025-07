LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Di Veroli e Galassi avanti nella spada Mormile esce nella sciabola!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Battiston- Hernandez 3-3 Battiston- Hernandez 2-3 Battiston- Hernandez 2-2 Battiston- Hernandez 1-2 Battiston- Hernandez 0-2 Battiston- Hernandez 0-1 Inizia il primo assalto di Battiston. 8.58 Entrano le atlete per il secondo turno di 32mi! Battiston raggiunge la pista rossa per l’assalto con la spagnola. 8.56 Ora sarĂ il momento di Michela Battiston che affronta la spagnola Elena Hernandez! 8.55 Niente da fare per Mormile che ha provato la rimonta da uno svantaggio di 7-14 ma la francese chiude l’assalto 11-15 e accede ai 16mi di finale della sciabola femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Di Veroli e Galassi avanti nella spada, Mormile esce nella sciabola!

