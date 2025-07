LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | Di Veroli e Galassi ai quarti ultima stoccata fatale per Battiston

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08 I rappresentanti dell’Italia rimanenti nella giornata odierna sono Matteo Galassi e Davide Di Veroli, che scenderanno in pedana per i quarti della spada individuale dopo la fine di tutti gli ottavi della sciabola femminile. 14.05 Era sotto 7-12, ha rimontato e ha perso l’incontro alla stoccata decisiva. Un ottavo di finale decisamente amaro per Michela Battiston, l’ultima azzurra che era rimasta in gara nella prova di sciabola femminile individuale. Battiston-Balzer 14-15 Che peccato. La francese prende il controllo dell’assalto e sferra la stoccata vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Di Veroli e Galassi ai quarti, ultima stoccata fatale per Battiston

In questa notizia si parla di: diretta - veroli - galassi - quarti

Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Michela Battiston e Davide Di Veroli le punte dell’Italia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei 2025 di scherma.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca il riscatto con Battiston e Di Veroli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei 2025 di scherma.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Di Veroli, Galassi e Cuomo negli ottavi della Soada. Tris azzurro nei 16mi della sciabola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Santarelli-Rod 1-0 14.38: In pedana ora Santarelli contro il portoghese Rod DAVIDE DI VEROLI SUPERA IL TURNO E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE DELLA SPADA BATTENDO 15-11 IL TEDESCO HERZBERG Di Veroli-Herzberg 14-11 Di Veroli-Herzberg 13-11 Di Veroli-Herzberg 12-9 Di Veroli-Herzberg 10-8 Di Veroli-Herzberg 9-6 Di Veroli-Herzberg 8-5 Di Veroli-Herzberg 7-4 Di Veroli-Herzberg 6-4 Di Veroli-Herzberg 5-3 Di Veroli-Herzberg 4-2 Di Veroli-Herzberg 3-2 Di Veroli-Herzberg 1-0 MARIELLA VIALE SUPERA 15-11 LA RUSSA SMIRNOVA E SI QUALIFICA PER I 16MI DELLA SCIABOLA DONNE Visle-Smirnova 14-11, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 13-9, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 8-7, Di Veroli-Herzberg 0-0 In pedana tra poco Di Veroli contro Herzberg OTTAVI DI FINALE CONQUISTATI ANCHE DA GALASSI CHE SUOERA 15-13 IL PORTOGHESE FRAZAO AL TERMINE DI UN ALTRO MATCH DURISSIMO Galassi-Frazao 13-12, Visle-Smirnova 6-6 CUOMO SUOERA 15-9 MAKIIENKO ED È IL PRIMO A QUALIFICARSI PER GLI OTTAVI Galassi-Frazao 11-8, Cuomo-Makiienko 14-8, Visle-Smirnova 3-6 Galassi-Frazao 10-8, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 2-5 Galassi-Frazao 9-6, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 0-0 Galassi-Frazao 8-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 8-3 Galassi-Frazao 3-3, Cuomo-Makiienko 4-1 L’axzurra Spica perde 7-15 contro la georgiana Kuvaeva ed esce di scena ai 32mi Galassi-Frazao 0-0, Cuomo-Makiienko 0-1, Spica-Kuvaeva 3-9 Spica-Kuvaeva 3-8 Spica-Kuvaeva 1-4 13.

Mondiali LIVE, spada maschile: 2 azzurri ai quarti; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Galassi e Di Veroli agli ottavi della spada, avanza la sola Battiston nella sciabola; Europei Genova 2025 – La spada maschile brilla d’argento e di bronzo con Matteo Galassi e Andrea Santarelli! Sfiora il podio la sciabolatrice Mariella Viale. I giovanissimi alla ribalta tra i “grandi”.

Mondiali di scherma, i risultati di oggi da Tbilisi live - Dopo il primo oro vinto dall'Italia grazie al fioretto a squadre maschile, il programma dei Mondiali di scherma di Tbilisi (Georgia) prevede le prove individuali di spada maschile (Galassi e Di Veroli ... Segnala sport.sky.it