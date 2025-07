LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | avanzano Di Veroli e Galassi subito fuori Cuomo e Santarelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Mormile-Balzer 6-8 Mormile-Balzer 6-7 Mormile-Balzer 5-7 Mormile-Balzer 4-7 Mormile-Balzer 3-7 Mormile-Balzer 3-6 Mormile-Balzer 3-5 Mormile-Balzer 3-4 Mormile-Balzer 2-4 Mormile-Balzer 2-3 Mormile-Balzer 1-2 Mormile-Balzer 0-2 Mormile-Balzer 0-1 Inizia il primo assalto! 8.44 Entrano le atlete per il primo turno dei 32mi di sciabola femminile! 8.41 Ricordiamo che, oltre Moriale, l’Italia è rappresentata anche da Eloisa Pasasaro che affronta Sabina Karimova dell’Azerbaijan, Mariella Viale che affronta la statunitense Siobhan Sullivan e Michela Battiston che invece se la vedrĂ con la spagnola Elena Hernandez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: avanzano Di Veroli e Galassi, subito fuori Cuomo e Santarelli

In questa notizia si parla di: diretta - scherma - mondiali - avanzano

Diretta Rai Sport Sabato 24 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Scherma, Pallanuoto, Pallavolo, Tuffi - In vista del weekend, Sabato 24 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai.

Diretta Rai Sport Domenica 25 Maggio 2025: Giro d’Italia, Equitazione, Calcio Serie C, Basket, Scherma - In vista del weekend, Domenica 25 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai.

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: si comincia a Genova con fioretto femminile e sciabola maschile! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEÂ Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei 2025 di scherma.

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: OROOOOOOO! Azzurri campioni del mondo di fioretto! Quarte le spadiste; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: giornata nera per l’Italia. Nessuno in semifinale tra spada femminile e fioretto maschile; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tre bronzi per l’Italia tra sciabola e fioretto. Ori per Bazadze e Kiefer.

Rai Sport Diretta Domenica 27 Luglio: Tour de France, Mondiali Nuoto, Scherma, Finale Euro Femminile - Non aspettare, clicca subito per leggere l'articolo completo e rimanere aggiornato! Da digital-news.it

LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia per stupire tra spada maschile e sciabola femminile - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata dei Mondiali 2025 di scherma. Si legge su informazione.it