LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | SUCCEDE DI TUTTO! Martinenghi squalificato e poi riammesso Viberti da sogno Ceccon promettente attesa per la 4×100 sl

14.37: Tra poco l'ultima finale di giornata, la 4×100 stile libero maschile 14.32: Oro per un'Australia che ha respinto l'assalto degli usa, nonostante l'assenza di qualche stella che ha illuminato gli ultimi anni. Tempo di 3'30?60, secondo posto per gli Usa con 3'31?04, terzo posto per l'Olanda con 3'33?89. Italia settima con 3'35?18 14.31: Italia settima con 3'35?18 e nuovo record italiano! Per 300 metri l'Italia è stata in zona podio. Fantastiche le azzurre. Morini ci ha provato ma in vasca c'erano alcuni "missili" più forti dell'azzurra.

1.55: L'appuntamento,. dunque, è per domani all'1.30 con la gara maschile e alle 4.

2.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 4.

2.00: Non si arresta l'azione di Johnson 1.56: Sembra che si stacchino in quattro e Taddeucci c'è assieme a Johnson, Mihalyvari-Farkas e de Valdes 1.

Medaglia per l'Italia del sincro ai mondiali di nuoto di Singapore. Il 18enne di Ferrara Filippo Pelati ha conquistato il bronzo nel solo libero maschile nelle gare di artistico alla sua prima partecipazione iridata: ha chiuso la prova con il punteggio di 213.9850.

