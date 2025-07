LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | Martinenghi per un nuovo sogno nei 100 rana Ceccon debutta nei 100 dorso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L’Italia si presenta al via con occhi puntati, cuore acceso e la voglia di lasciare il segno. SarĂ la notte di Thomas Ceccon, il re dei 100 dorso, chiamato a riprendersi il trono mondiale dopo l’oro olimpico e quel record del mondo che ancora porta il suo nome. Accanto a lui, con la leggerezza e il coraggio dei vent’anni, Christian Bacico proverĂ a stupire e a riscrivere il suo personale. Ma c’è azzurro anche nei 100 rana femminili, dove Anita Bottazzo, protagonista del suo primo grande exploit in stagione, e Lisa Angiolini, garanzia di esperienza e grinta, cercano spazio tra le big del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: Martinenghi per un nuovo sogno nei 100 rana, Ceccon debutta nei 100 dorso

In questa notizia si parla di: diretta - nuoto - ceccon - dorso

LIVE Nuoto di fondo, 10 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: qualità dell’acqua fuori dai limiti. Gara rinviata a domani alle 4.15 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.55: L’appuntamento,. dunque, è per domani all’1.30 con la gara maschile e alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Taddeucci ancora d’argento! E’ seconda dietro a Johnson - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 4.

LIVE Nuoto di fondo, 5 km femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: quattro in fuga! Taddeucci c’è - CCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Non si arresta l’azione di Johnson 1.56: Sembra che si stacchino in quattro e Taddeucci c’è assieme a Johnson, Mihalyvari-Farkas e de Valdes 1.

Piacere Thomas Ceccon. Il Mondiale del campione azzurro inizia così, con la mano tesa verso Bianca Nannucci, esordiente di diciassette anni alle prese con i 200 stile libero. Campione olimpico dei 100 dorso e detentore del record del mondo, quattro medag Vai su Facebook

Posts with replies by Nuoto Mania (@Nuotomania) Vai su X

A che ora gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025 nei 100 dorso? Programma, tv, streaming; Quando gareggia Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto 2025? Orari gare, programma, tv, streaming; L'Italia del nuoto a Parigi 2024: programma, orari e come seguire le gare del 29 luglio ai Giochi Olimpici.

Mondiali World Aquatics di Singapore 2025: tutti i risultati del nuoto LIVE - Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon sono alcuni dei campioni Olimpici pronti a tuffarsi nella piscina World Aquatics Championships Arena per la conquista del titolo iridato. Secondo olympics.com

LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Martinenghi! Ceccon ci prova nei 50 farfalla - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. Segnala informazione.it