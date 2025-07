LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | ITALIA DA URLO! Argento della 4×100 sl Martinenghi squalificato e poi riammesso Viberti pazzesco Ceccon fa sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHÉ È STATO SQUALIFICATO E POI RIAMMESSO MARTINENGHI IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IL PROGRAMMA DI DOMANI (LUNEDÃŒ 28 LUGLIO) 14.51: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Appuntamento a domani alle 4.00 per la seconda sessione di batterie che vedrà impegnati Thomas Ceccon e Simona Quadarella. Buona domenica! 14.50: Questi i tempi dei protagonisti della 4×100 stile: D’Ambrosio 47?78, Ceccon 47?10, Zazzeri 47?36, Frigo 47?34 14.49: Si aggiungono anche tre posti in finale per la giornata di domani, con Martinenghi (protagonista della squalifica poi rientrata) e Viberti con il secondo e terzo posto nei 100 rana e Ceccon in finale con il sesto tempo nei 50 farfalla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: ITALIA DA URLO! Argento della 4×100 sl, Martinenghi squalificato e poi riammesso, Viberti pazzesco, Ceccon fa sognare

In questa notizia si parla di: martinenghi - diretta - squalificato - riammesso

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: subito Ceccon e Martinenghi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi in finale senza forzare! De Tullio e Viberti fanno ben sperare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48: La britannica Shanahan si impone nella prima batteria con 1’12?31 10.

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi in finale senza forzare! De Tullio e Viberti fanno ben sperare. Finali dalle 18.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18.00 per la prima sessione di finali del Settecolli 2025.

Mondiali nuoto, Martinenghi squalificato e poi riammesso alla finale dei 100 rana; LA PAURA E IL SOLLIEVO! Martinenghi prima squalificato, poi riammesso e in finale col 2° tempo ai Mondiali! Viberti da sogno!; Mondiali nuoto, Martinenghi squalificato e poi riammesso alla finale dei 100 rana.

Martinenghi squalificato e poi riammesso in finale nei 100 rana ai Mondiali: cosa è successo - Nicolò Martinenghi squalificato e poi riammesso in finale nei 100 rana ai Mondiali di Singapore: cosa è successo ... Riporta fanpage.it

Giallo Martinenghi: prima squalificato, poi riammesso. Divampa la polemica - La decisione iniziale dei giudici aveva fatto infuriare gli appassionati italiani: dopo qualche minuto è arrivata la rettifica. Secondo sportal.it