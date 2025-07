LIVE Nuoto Mondiali 2025 in DIRETTA | De Tullio in finale nei 400 stile! Delusione Franceschi attesa per Martinenghi e Ceccon

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 4.59: La canadese Doutwright vince la terza batteria con 59?25 4.56: L’ecuadoriana Sabando Toro si aggiudica la seconda batteria dei 100 farfalla con 1’01?60 4.53: Richardsson del Belize si impone con 1’04?29 nella prima batteria di 100 farfalla 4.49: Questi i finalisti dei 400 stile uomini: Short, Martemns, Kim, Mitsin, Zhang, Johansson, Klemet, De Tullio. Fuori Winnington in una gara che si preannuncia stellare 4.48: MARCO DE TULLIO IN FINALE! Quarto posto per l’azzurro 3’45?88 il suo tempo che è l’ottavo crono per entrare in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali 2025 in DIRETTA: De Tullio in finale nei 400 stile! Delusione Franceschi, attesa per Martinenghi e Ceccon

