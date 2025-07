LIVE Motocross GP Cechia MX2 2025 in DIRETTA | Langenfelder in testa Adamo e Lata provano la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25.50 La top 5 al momento: Langenfelder. Coenen. Valin. Farres. Benistant. 27.10 ADAMOOO doppio sorpasso da urlo su Valk e De Wolf, ora è settimo il siciliano. 28.15 LATAAA supera de Wolf per la sesta posizione. 29.30 Langenfelder subito in testa, Adamo solo nono e Lata settimo. INIZIA GARA-1! 13.12 Tutto pronto per gara-1. 13.08 Oggi splende un grande sole, si prevede una gara all’asciutto. 13.05 Giro di riscaldamento per i piloti. 13.02 Ieri nella gara di qualifica, protagonista assoluta la pioggia. 12.57 Adamo e Lata sono chiamati ad una grande prestazione, soprattutto per il siciliano nella lotta al titolo mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Cechia MX2 2025 in DIRETTA: Langenfelder in testa, Adamo e Lata provano la rimonta

