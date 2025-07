LIVE Motocross GP Cechia MX2 2025 in DIRETTA | Adamo vince gara-2 Langenfelder conquista il Gran Premio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Ecco l’ordine di arrivo: 1 80 Adamo, Andrea ITA KTM 33:59.404 18 1:49.383 3 1:57.425 1:52.787 1:52.946 0:34.160 0:25.782 0:27.341 0:30.142 Finish 2 27 Längenfelder, Simon GER KTM 34:06.963 18 0:07.559 0:07.559 1:50.070 14 1:54.073 1:52.432 1:52.198 0:33.610 0:25.143 0:27.116 0:28.204 Finish 3 317 Valin, Mathis FRA KAW 34:10.275 18 0:10.871 0:03.312 1:50.740 2 1:53.571 1:53.920 1:51.910 0:33.203 0:25.217 0:26.708 0:28.443 Finish 4 1 de Wolf, Kay NED HUS 34:14.636 18 0:15.232 0:04.361 1:50.920 5 1:52.712 1:51.384 1:54.084 0:32.624 0:25.004 0:26.557 0:28. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Cechia MX2 2025 in DIRETTA: Adamo vince gara-2, Langenfelder conquista il Gran Premio

