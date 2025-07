LIVE Motocross GP Cechia MX2 2025 in DIRETTA | Adamo cerca la rimonta in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Cechia 2025, Adamo continua la sua rimonta verso la tabella rossa. Sotto una tempesta di pioggia si è svolta la consueta gara di qualifica della classe MX2. Mathis Valin incredibilmente scatta bene e si prende la prima posizione, davanti a McLellan e Lata. Il pilota della Triumph scivola però alla terza curva e perde la seconda posizione. Mentre Adamo è quarto con Langenfelder solamente ottavo. Mathis Valin chiude la sua gara di qualifica in prima piazza, senza mai rischiare di perderla con una straordinaria prestazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Cechia MX2 2025 in DIRETTA: Adamo cerca la rimonta in classifica

