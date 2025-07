LIVE Italia-Brasile Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | tra poco la finale per il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.37 Sin qui l’Italia non ha incontrato la minima difficoltà in questa Nations League. Oggi è diverso: le verdeoro, con la fuoriclasse Gabi, sono le più attrezzate per dare fastidio alle campionesse olimpiche. Aspettiamoci una partita lottata. 19.33 Si gioca a Lodz, in Polonia. La partita inizierà alle 20.00. 19.32 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Brasile, finale di Nations League di volley femminile 2025. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Brasile, finale della Nations League di volley femminile 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: tra poco la finale per il titolo

