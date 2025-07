CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ANSIA PER L’INFORTUNIO AD ALICE DEGRADI: COSA E’ SUCCESSO 22.15 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 22.13 Appuntamento al 22 agosto per i Mondiali in Thailandia. L’Italia è inserita nel girone con Slovacchia, Cuba e Belgio: le prime due avanzano agli ottavi. Sulla carta le azzurre potrebbero trovare il Brasile in semifinale. Le sudamericane si sono confermate come le avversarie più rognose in assoluto per le campionesse olimpiche. Speriamo in buone notizie da Degradi. 22.12 14 muri per l’Italia, di cui 4 a testa realizzati da Antropova e Danesi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 3-1, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: riserve decisive! Le azzurre confermano il titolo, preoccupa l’infortunio di Degradi