LIVE Italia-Brasile 1-1 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | partita sporca le azzurre pareggiano Ansia per Degradi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03 11 punti fin qui per una discontinua Egonu, 7 per Fahr e Sylla. L’Italia ha un problema concreto in ricezione. Degradi stava faticando tantissimo, la situazione non è migliorata con l’innesto prima di Giovannini e poi di Nervini. 21.01 L’Italia sembra aver accusato il colpo dopo l’infortunio di Degradi, portata fuori a braccia dopo essere caduta male. Ricordiamo che la schiacciatrice aveva già saltato le Olimpiadi di Parigi 2024 per un infortunio. Se la situazione si ripetesse per i Mondiale, sarebbe umanamente una vera disgrazia. Non è una bella partita, per niente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 1-1, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: partita sporca, le azzurre pareggiano. Ansia per Degradi

In questa notizia si parla di: degradi - italia - diretta - brasile

LIVE Italia-Bulgaria 1-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: Degradi trascina le azzurre nel primo set, 25-17 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Murooooooooooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! L’Italia chiude il primo set in 20? giocando un buon volley! 24-17 Diagonale vincente di Degradi da zona 4 23-17 Mano out Fahr in primo tempo 22-17 Mano out in primo tempo Vuchkova 22-16 Mano out Degradi da zona 4 21-16 Diagonale vincente di Slavcheva 21-15 Degradiiiiiiiiiiiii! Diagonale vincente sulle mani del muro da zona 4 20-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Omoruyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-15 Diagonale vincente di Egonu da zona 2 18-15 Diagonale appena accennato di Milanova da zona 4 18-14 Diagonale di Stoyanova da zona 2 18-13 Primo tempo Vuchkova 18-12 Cambi di seconda intenzione 17-12 Mano out Milanova da zona 4 a chiudere una lunga azione 17-11 Parallela di Omoruyi da zona 4 16-11 Mano out Stanchulova da zona 4 16-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-10 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14-10 Tocco vincente di Degradi da zona 4 staccata da rete 13-10 Parallela di Stanchulova da zona 4 13-9 Palla spinta in parallela di Egonu 12-9 Primo tempo Vuchkova 12-8 Primo tempo Danesi 11-8 Out il primo tempo di Danesi 11-7 Pallonetto Milanova da zona 4 11-6 Diagonale di Egonu da zona 2 10-6 Vincente Milanova da zona 4 10-5 Diagonale stretta di Omoruyi da zona 4 9-5 Murooooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 8-5 Mano out Stoyanova da seconda linea 8-4 Mano out Milanova da zona 4 8-3 Pipe di Degradi 7-3 Slash di Danesi, bulgare in difficoltà in ricezione 6-3 Errore al servizio Bulgaria 5-3 diagonale di Stoyanova da seconda linea 5-2 Out la fast di Krivoshyska 4-2 Murooooooooooooooooo Cambiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3-2 Errore al servizio italia 3-1 Primo tempo Fahr 2-1 Diagobnale vincente di Stoyanova da zona 2 2-0 Invasione aerea Bulgaria 1-0 Invasione Bulgaria 7.

LIVE Italia-Bulgaria 3-1, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e Degradi esaltano le azzurre! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Faaaaaaaaaaaaaahr in primo tempo! L’Italia, con qualche black out ma con una prova anche di qualità e carattere, guidata da Degradi ed Egonu, batte 3-1 la Bulgaria e conquista la quinta vittoria consecutiva in VNL e la 19ma vittoria a fila da un anno a questa parte 24-15 Mano out Egonu da seconda linea 23-15 Cambi di seconda intenzione 22-15 Errore al servizio Italia 22-14 Mano out Degradi da zona 4 21-14 La parallela di Degradi da zona 4 20-14 Muroooooooooooooooooo Faaaaaaaaaaaaaaaaahr 19-14 Muro di Krivoshiyska 19-13 Primo tempo Nwakalor 18-13 La pipe di Milanova 18-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Giovanniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 17-12 Muroooooooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooooooooor 16-12 Muroooooooooooooooooo Degradiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Stoyanova 15-12 Murooooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooooor 14-12 Mano out Degradi da zona 4 13-12 Diagonale di Egonu da zona 2 12-12 A tutto braccio su palla difficile Stoyanova che ha acceso lo special da zona 2 12-11 La slash di Nwakalor 11-11 Primo tempo Nwakalor 10-11 Out Omoruyi da zona 4 10-10 Vincente Stoyanova sulle mani del muro da zona 2 10-9 Primo tempo Vuchkova 10-8 Diagonale vincente di Omoruyi da zona 4 9-8 Mano out Stoyanova da zona 2 9-7 Errore di Cambi 9-6 Vincente la parallela di Egonu da seconda linea 8-6 Mano out Milanova da zona 4 8-5 Vincente la diagonale di Milanova da zona 4 8-4 Errore al servizio Bulgaria 7-4 Diagonale Stanchulova da zona 4 7-3 Mano out Egonu da zona 2 6-3 La palla spinta di Egonu da zona 2 5-3 Parallela di Stanchulova da zona 4 5-2 Diagonale Stoyanova da zona 2 5-1 Murooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuu 4-1 Pallonetto vincente di Egonu da zona 2 3-1 Out la diagonale di Stanchulova da zona 4 2-1 Out il diagonale di Stanchulova da zona 4 1-1 La slash di Omoruyi 25-15 Lo chiude Egonu con il palleggio da zona 2 sulle mani del muro bulgaro.

LIVE Italia-Brasile 0-1, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: infortunio e apprensione per Degradi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-10 SENZA PAURA! Subito un mani fuori di Nervini. 17-10 Pallonetto di Egonu in contrattacco.

Italia-Brasile diretta: segui la finale della #VolleyNationsLeague femminile LIVE Vai su X

Alessia Orro, Alice Degradi, Anna Danesi, Anna Gray, Carlotta Cambi, Ekaterina Antropova, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Linda Nwakalor, Monica De Gennaro, Myriam Sylla, Paola Egonu, Sarah Fahr, Stella Nervini, Volley Nations League 2025 Vai su Facebook

Italia-Brasile, la finale della VNL LIVE alle 20; LIVE Italia-Brasile, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: Gabi il pericolo n.1 per le azzurre; LIVE! Italia-Brasile: finale pirotecnica di VNL per le Azzurre.

Diretta Italia Brasile volley/ Streaming video tv: grandissima attesa per la finale! (VNL 2025, 27 luglio) - Diretta Italia Brasile volley, Streaming video tv: andrà in scena per l'ultimo atto il remake della finale del 2022 (vittoria azzurra) (VNL 2025, 27 luglio) ... Segnala ilsussidiario.net

Italia Brasile, risultato della finale di Volley Nations League 2025 in diretta live - Ultimo atto della Volley Nations League a Lodz, con l'Italia di Velasco che alle 20 affronta in finale il Brasile. informazione.it scrive