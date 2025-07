LIVE Italia-Brasile 0-1 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre cedono il primo set da 19-15 a 22-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La luce si è spenta su quel diagonale sbagliato da Sylla sul 19-15, che sarebbe valso il 20-15. Lì improvvisamente si è spenta la lampadina. E il Brasile è una squadra che ti azzanna subito. 22-25 Mani fuori di Gabi. L'Italia sembrava in totale controllo, poi ha subito un inatteso parziale di 3-10. ITALIA-BRASILE 0-1. Entrano Cambi e Antropova per Orro ed Egonu. 22-24 Egonu interrompe il passivo negativo. Velasco chiede l'ausilio della moviola, ma non c'è nessun tocco. 21-24 Lungo l'attacco di Giovannini. Rientra Degradi. Ma il set è ormai compromesso. 21-23 Muro di Kudiess su Egonu.

Raphinha, il sorprendente retroscena a tinte azzurre: «Vicinissimo a giocare per l’Italia, ma il destino ha scelto Brasile» - Il retroscena raccontato da Raphinha, capitano del Barcellona e nazionale con il Brasile: «Ad un passo da essere azzurro, ma…» Raphinha ha svelato un retroscena sorprendente sul suo passato: prima di vestire la maglia verdeoro, fu a un passo dall’indossare quella azzurra.

TIM, ricavi nel primo trimestre trainati da Italia e Brasile - TIM, impegnata in un piano di dismissioni per il ridurre i debiti (per ultimo con la cessione in corso di Sparkle a MEF e Retelit), ha chiuso il primo trimestre del 2025  con un aumento dei ricavi e dei margini in linea con le attese grazie a un buon andamento del business sia sul mercato domestico sia su quello brasiliano.

Beach soccer, Mondiali Seychelles: Italia sconfitta 2-1 dal Brasile - L’Italia incassa una sconfitta per 2-1 contro il Brasile, arrivata nella seconda partita dei Mondiali di beach soccer in scena alle Seychelles.

