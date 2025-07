LIVE Italia-Brasile 0-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre tese e sotto 3-7

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-7 Lungo l’attacco di Degradi. Time-out chiamato da Velasco. 3-6 Primo attacco di Gabi. 3-5 Lunga la battuta di Bergmann. 2-5 Fast di Kudiess. 2-4 Mani fuori di Degradi. 1-4 Largo il diagonale di Egonu. Azzurre contratte in avvio. E’ una finale. 1-3 Ace di Rosamaria. 1-2 Due difese di Orro, ma Degradi contrattacca in rete. 1-1 Diagonale profondo di Sylla. 0-1 De Gennaro difende su Rosamaria, ma l’Italia pasticcia in ricostruzione e la palla cade. Inizia la finale con Orro in battuta. 20.00 Si comincia con qualche minuto di ritardo. 19.57 L’Italia schiera il consueto sestetto: Orro-Egonu, Sylla-Degradi, Danesi-Fahr. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 0-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre tese e sotto 3-7

In questa notizia si parla di: diretta - azzurre - italia - brasile

