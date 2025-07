LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | Piastri trionfa su Norris Leclerc salva il podio dagli attacchi di Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 17.45 OSCAR PIASTRI TRIONFA NEL GP DEL BELGIO 2025!!! Seconda posizione per Lando Norris, Charles Leclerc sale sul gradino più basso del podio GIRO 4444 Leclerc si porta a 1.725 su Verstappen. GIRO 4444 Bearman ha 0.595 da Gasly. I due si giocano la decima posizione GIRO 4444 INIZIA L'ULTIMO GIRO!! Piastri ha 5.111 su Norris. Leclerc ha 1.466 da Verstappen. Hamilton è a 1.100 da Albon GIRO 4344 Norris è a 4.976 da Piastri che, grazie all'errore del britannico, può tirare un sospiro di sollievo GIRO 4344 LECLERC ALLUNGA!! Il monegasco ha un vantaggio di 1.

Ferrari, in Belgio una ‘nuova’ macchina: le novità per Leclerc e Hamilton - (Adnkronos) – 'Nuova' Ferrari a Spa. In vista del Gran Premio del Belgio, in programma domenica 27 luglio, la Rossa ha presentato alcune modifiche tecniche alle vetture di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, fin qui protagonisti di una stagione deludente.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti a Verstappen e McLaren, 6° Hamilton - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Davvero impressionante il T2 delle McLaren che sfruttano il carico aerodinamico nel tratto misto.

F1, risultati e classifica FP1 GP Belgio 2025: Piastri precede Verstappen, 5° Leclerc - Il Mondiale di F1 2025  è proseguito oggi, venerdì 13 giugno, con il GP del Canada, valido come decima prova del calendario.

