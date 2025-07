LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | Piastri supera Norris Leclerc insegue le Mclaren

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 744 Piastri ha 1.405 di vantaggio su Norris. GIRO 744 Norris allunga su Leclerc: il distacco tra i due è di 2.309 GIRO 744 Questo il sorpasso di Piastri ai danni di Norris: OSCAR PIASTRI ADELANTA A LANDO NORRIS Y ES PRIMERO. #F1 #BelgianGP pic.twitter.com1dfU6dOw4P — Speed Sector (@SpeedSectorF1) July 27, 2025 GIRO 644 Leclerc soffre moltissimo nel settore centrale, ma poi riesce a riallungare su Verstappen. GIRO 644 Hamilton sorpassa Stroll e sale in diciassettesima posizione. GIRO 644 Piasri ha 1.049 su Norris che ha 1.135 su Leclerc, il quale deve difendersi da Verstappen GIRO 644 Norris si lamenta della batteria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Piastri supera Norris, Leclerc insegue le Mclaren

