LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | Piastri al comando Leclerc difende il podio da Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 3644 Leclerc ha un vantaggio di 2.426 su Verstappen. I due stanno facendo una gara all’unisono GIRO 3644 Antonelli attacca all’esterno Ocon. L’italiano prende la posizione, ma tocca momentaneamente il bagnato e finisce lungo GIRO 3544 Antonelli è a 0.281 da Ocon. GIRO 3444 Hamilton rimane sotto il secondo da Albon. Il distacco è di 0.689 GIRO 3444 Bloccaggio in curva 1 per Norris che ritorna oltre gli 8 secondi di distacco da Piastri. GIRO 3344 Hamilton è a 0.494 da Albon. Il britannico non ha mai veramente attaccato il thailandese che sul rettilineo è velocissimo GIRO 3244 Leclerc mantiene un vantaggio di 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Piastri al comando, Leclerc difende il podio da Verstappen

Max Verstappen vince la Sprint Race in Belgio superando Piastri al via! L'australiano non riesce mai ad attaccare l'olandese e si accontenta di guadagnare un punto su Norris. Leclerc chiude quarto, staccato di 9 secondi dalle McLaren. Dietro posizioni abbast

