LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | Piastri al comando duello Leclerc-Verstappen! Hamilton si gioca l’azzardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 1244 Gomma gialla nuova per Hamilton. Si sono fermati anche Gasly, Hilkenberg ed ALonso GIRO 1244 Viene chiamato ai box Lewis Hamilton che è in tredicesima posizione a 1.247 da Ocon. La Ferrari si gioca l’azzardo con il britannico GIRO 1144 Questa la classifica provvisoria: 1 Oscar Piastri Leader 2 Lando Norris +1.559 3 Charles Leclerc +7.942 4 Max Verstappen +8.135 5 George Russell +10.663 6 Alexander Albon +12.470 7 Yuki Tsunoda +13.543 8 Isack Hadjar +15.740 9 Liam Lawson +16.491 10 Gabriel Bortoleto +18.168 11 Esteban Ocon +20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Piastri al comando, duello Leclerc-Verstappen! Hamilton si gioca l’azzardo

