LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | partenza rimandata bandiera rossa! Continua a piovere a Spa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 15.28 Al momento non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale dalla FIA, neppure un orario indicativo. 15.25 Quanto stiamo vedendo oggi è l’ennesima dimostrazione che la vera Formula 1, come lo abbiamo conosciuta da bambini, non esiste piĂą. Ormai basta una goccia di pioggia per sospendere tutto. 15.22 In questo momento aumenta l’intensitĂ della pioggia. 15.19 Ricomincia a piovere, seppur con breve intensitĂ . Dal radar sembrerebbe che dalle 15.45 circa non dovrebbe piĂą piovere. Vediamo se la FIA attenderĂ quella finestra per far partire una gara senza interruzioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: partenza rimandata, bandiera rossa! Continua a piovere a Spa

In questa notizia si parla di: diretta - partenza - belgio - rimandata

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff 0-3, WTA Roma 2025 in DIRETTA: partenza complicata per le azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Gioco Eala/Gauff: si ferma in rete la risposta di Pigato.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: pista asciutta, ma resta l’incognita meteo. Tra poco la partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Il francese Gasly, originariamente 18°, partirà dalla pit-lane per aver apportato delle modifiche al set-up della Alpine in regime di parco chiuso.

LIVE Giro d’Italia 2025, cronometro Tirana in DIRETTA: primo scontro diretto tra Ayuso e Roglic. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione.

F1 GP Belgio, la gara in diretta LIVE: pioggia a Spa, partenza rimandata dopo il giro di formazione; LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: partenza rimandata, bandiera rossa! La pioggia rivoluziona tutto; F1 GP Belgio, la griglia di partenza della gara sprint: i risultati delle prove libere.

F1 GP Belgio, la gara in diretta LIVE: pioggia a Spa, partenza rimandata dopo il giro di formazione - A Spa in scena il GP Belgio di Formula 1, Le Ferrari di Hamilton e Leclerc sfidano Piastri, Norris e Verstappen per il podio ... Segnala fanpage.it

F1 LIVE GP Belgio, segui la gara di Spa in diretta - McLaren in prima fila, poi un sorprendente Leclerc e un agguerritissimo Verstappen: parte così il GP del Belgio su cui incombe l'incognita pioggia. autosprint.corrieredellosport.it scrive