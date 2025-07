LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | la pioggia può rivoluzionare tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. A Spa Francorchamps è il giorno della gara: nello storico circuito belga Lando Norris partirà dalla pole position e proverà a conquistare la prima vittoria in Belgio. Attenzione alla pioggia che potrebbe stravolgere i piani delle scuderie. Il pilota britannico cerca la terza vittoria consecutiva dopo i successi di Spielberg e di Silverstone. Come sempre il primo rivale di Norris sarà il compagno di scuderia: Oscar Piastri partirà dalla seconda casella e cercherà di salire sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: la pioggia può rivoluzionare tutto

In questa notizia si parla di: belgio - diretta - pioggia - rivoluzionare

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: cresce l’attesa per l’Italia, il Belgio è il primo riferimento - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Ricordiamo che per l’Italia bisognerà aspettare l’ultima suddivisione in programma alle ore 18.

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Italia in gara alle 18.00, Derwael guida il Belgio in testa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 CLASSIFICA CORPO LIBERO. Primeggiano le israeliane Lihie Raz e Yali Shoshani con un poco brillante 12.

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Belgio al comando, cresce l’attesa per l’Italia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Ci si aspettava qualcosa di più dal corpo libero di Naomi Visser, che invece commette delle sbavature e si ferma a 12.

F1, Gp del Belgio: dove vederlo in diretta tv e streaming - McLaren in prima fila a Spa con Norris davanti a Piastri e Leclerc. Si legge su msn.com

Gp Belgio: Norris in pole beffa Piastri, magia di Leclerc terzo davanti a Verstappen. Hamilton disastro bis - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp del Belgio, 13sima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Spa. Lo riporta sport.virgilio.it