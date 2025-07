LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | inizia a piovere a Spa sarà partenza bagnata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.37 In quattro partiranno dalla pit lane. Si tratta di Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Andrea Kimi Antonelli e Fernando Alonso 14.34¬† Attenzione!! Inizia a piovere a Spa Francorchamps! 14.32 Questa la classifica del Mondiale piloti 2025 prima della gara odierna: Oscar Piastri (McLaren) 241 Lando Norris (McLaren) 232 Max Verstappen (Red Bull) 173 George Russell (Mercedes) 147 Charles Leclerc (Ferrari) 124 Lewis Hamilton (Ferrari) 103 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 63 Alexander Albon (Williams) 46 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37 Esteban Ocon (Haas) 27 Isack Hadjar (Racing Bulls) 22 Lance Stroll (Aston Martin) 20 Pierre Gasly (Alpine) 19 Fernando Alonso (Aston Martin) 16 Carlos Sainz (Williams) 16 Liam Lawson (Red Bull Racing Bulls) 12 Yuki Tsunoda (Racing Bulls Red Bull) 10 Oliver Bearman (Haas) 8 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 4 Jack Doohan (Alpine) 0 Franco Colapinto (Alpine) 0 14. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: inizia a piovere a Spa, sar√† partenza bagnata?

In questa notizia si parla di: diretta - inizia - piovere - partenza

LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-1, Conference League 2025 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46? Inizia il secondo tempo! 21.50 Dopo la botta della punizione di Antony la Fiorentina si sveglia, trova una doppietta con Gosens che riporta in parità complessiva al momento.

LIVE Milan-Bologna 0-0, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Sinistro di Holm innocuo per Maignan. 46? Inizia il secondo tempo! 21.

LIVE Inter-Barcellona 0-0, Champions League 2025 in DIRETTA: inizia il primo tempo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1?- Barcellona che recupera palla e Yamal verticalizza immediatamente per Ferran Torres.

Breve diretta per conversare un po' sulla situazione meteo per le prossime ore e per l'inizio della settimana Vai su Facebook

F1 Gp del Belgi: la gara in diretta. Pioggia forte a Spa, Norris parte in pole e Leclerc terzo. Hamilton e Antonelli scattano dalla corsia dei box con il motore nuovo; LIVE F1 Spa: nuova power unit per Hamilton, partirà dalla pit lane. Gara alle 15, diluvia sul circuito; MotoGP, GP Francia 2025: diretta live gara.

DIRETTA/ Verona Top 22 Dilettanti (risultato finale 6-0): la chiude De Battisti (amichevole 16 luglio 2025) - Diretta Verona Top 22 Dilettanti streaming video tv oggi 16 luglio 2025: orario, probabili formazioni e risultato live della prima amichevole. Scrive ilsussidiario.net