LIVE F1 GP Belgio 2025 in DIRETTA | ha smesso di piovere Definito il nuovo orario di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 16.08 La pista si sta asciugando velocemente. Vedremo se qualcuno azzarderĂ la scelta delle gomme 16.05 La gara ripartirĂ alle 16.20!! 16.03 La medical car svolge una doppia funzione: capire l’aderenza del tracciato e provare a far asciugare piĂą velocemente le pozzanghere. Potrebbero giĂ esserci le condizioni per partire. 16.01 ESCE LA MEDICAL CAR!! I tifosi accolgono il passaggio della macchina con un boato 16.00 Gasly si rimette il casco per provare la visiera. Ci stiamo avvicinando al momento della partenza 15.57 In questo momento ci sono diverse parti della pista al sole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: ha smesso di piovere. Definito il nuovo orario di partenza

In questa notizia si parla di: partenza - diretta - belgio - smesso

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff 0-3, WTA Roma 2025 in DIRETTA: partenza complicata per le azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Gioco Eala/Gauff: si ferma in rete la risposta di Pigato.

LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: pista asciutta, ma resta l’incognita meteo. Tra poco la partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 Il francese Gasly, originariamente 18°, partirà dalla pit-lane per aver apportato delle modifiche al set-up della Alpine in regime di parco chiuso.

LIVE Giro d’Italia 2025, cronometro Tirana in DIRETTA: primo scontro diretto tra Ayuso e Roglic. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione.

F1 Gp del Belgio: la gara in diretta. Si parte fra pochi minuti. Norris in pole davanti a Piastri, Leclerc terzo. Hamilton e Antonelli dalla corsia dei box; LIVE F1 Spa: bandiera rossa, procedura di partenza sospesa. Gara parte alle 16.20; LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: partenza rimandata, bandiera rossa! La pioggia rivoluziona tutto.

F1, Gp Belgio 2025 in diretta: bandiera rossa per pioggia, partenza sospesa - Seguite con noi in diretta il Gran Premio del Belgio di Formula 1 dal circuito di Spa- Da msn.com

F1, Gp Belgio diretta live: Spa bagnata, attesa per la partenza dopo le 16. Hamilton beffato se non piove - Il racconto in diretta del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Scrive sport.virgilio.it