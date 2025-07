LIVE Bolelli Vavassori-Nys Roger Vasselin ATP Washington 2025 in DIRETTA | gli azzurri vogliono il trofeo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di doppio maschile dell’ATP 500 di Washington DC che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti a Hugo Nys (MON) e Edouard Roger Vasselin (FRA). Gli azzurri sono tornati a giocare una finale nel circuito maggiore, sempre nell’amatissima categoria degli ATP 500 che li ha visti imporsi ben 5 volte. Quest’oggi ci sono in palio 500 punti totali importantissimi, visto che la migliore coppia azzurra aveva perso un po’ di terreno dai migliori della race, che al momento li vede comunque saldamente in quinta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Nys/Roger Vasselin, ATP Washington 2025 in DIRETTA: gli azzurri vogliono il trofeo!

In questa notizia si parla di: diretta - bolelli - vavassori - roger

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Amburgo in DIRETTA: la semifinale è uno scontro diretto per le Finals - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale di doppio maschile dell’ATP 500 di Amburgo 2025 tra BOLELLI/VAVASSORI e gli inglesi Salisbury/Skupsky, si gioca per un posto in finale per la seconda volta in stagione.

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Amburgo in DIRETTA: seconda semifinale tra poco in campo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:50 Vincono Molteni/Romboli e fanno saltare il banco. La coppia argentino-brasiliana sfiderà quella vincente del match che ci apprestiamo a seguire insieme! 12:39 Al tie-break decisivo a prima semifinale di doppio maschile tra Heliovaara/Patten e Molteni/Romboli, mancano circa 20? quindi a Bolelli/Vavassori! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale di doppio maschile dell’ATP 500 di Amburgo 2025 tra BOLELLI/VAVASSORI e gli inglesi Salisbury/Skupsky, si gioca per un posto in finale per la seconda volta in stagione.

LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Amburgo in DIRETTA: giocatori in campo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 13:06 Gli azzurri inseguono la 3^ finale della stagione dopo quella agli Australian Open amarissima e il titolo vinto a Rotterdam.

LIVE Bolelli/Vavassori-Nys/Roger Vasselin, ATP Washington 2025 in DIRETTA: gli azzurri vogliono il trofeo!; Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Nys/Roger-Vasselin, ATP Washington 2025: orario finale, programma, streaming; ATP Washington 2025, Bolelli/Vavassori domano Skupski/Smith e approdano in finale.

Atp Washington, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio. VIDEO - Simone Bolelli e Andrea Vavassori staccano il pass per la finale dell'Atp 500 di Washington grazie alla vittoria in rimonta su Skupski/Smith: 4- Scrive sport.sky.it

ATP Washington: È finale per Bolelli e Vavassori. Battuti in rimonta al super tie-break Skupski e Smith - ATP | Per la coppia azzurra si tratta della sesta finale del 2025. Lo riporta ubitennis.com