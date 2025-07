LIVE Bolelli Vavassori-Nys Roger Vasselin 6-3 5-4 ATP Washington 2025 in DIRETTA | azzurri a un passo dal 4° titolo stagionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Nooo cosa ha risposto di dritto Vasselin, un tracciante incredibile! Bravo lui, PUNTO DECISIVO: risponde di nuovo il francese. 40-30 Smash arretrando di Simone che col brivido è a segno! Match point!! 30-30 Risposta all’incrocio di rovescio di Vasselin. Attenzione! 30-15 Prima vincente! Come stanno servendo! 15-15 Perde l’attimo Bolelli e non chiude di tocco vicinissimo alla rete, lo beffa sull’angolo stretto Nys. 15-0 Pauroso smash dopo il servizio di Vavassori! 5-4 Tiene la battuta il monegasco, per l’ultima volta? Dopo il cambio campo Vavassori per chiudere! 40-15 Prima centrale a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Nys/Roger Vasselin 6-3, 5-4, ATP Washington 2025 in DIRETTA: azzurri a un passo dal 4° titolo stagionale!

LIVE Bolelli/Vavassori-Nys/Roger Vasselin, ATP Washington 2025 in DIRETTA: gli azzurri vogliono il trofeo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di doppio maschile dell’ATP 500 di Washington DC che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI opposti a Hugo Nys (MON) e Edouard Roger Vasselin (FRA).

LIVE Bolelli/Vavassori-Nys/Roger Vasselin, ATP Washington 2025 in DIRETTA: iniziata la finale, crocevia per le Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bolelli al servizio! 18:05 Pioggia per ora scongiurata: palleggio cominciato! Quattro minuti e si parte! Giocatori in campo! 17:57 pochi minuti e avremo la webcam per capire se piove o meno.

LIVE Bolelli/Vavassori-Nys/Roger Vasselin 1-0, ATP Washington 2025 in DIRETTA: iniziata la finale, crocevia per le Finals! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 L’intervento vincente di Vavassori! 0-15 Bellissimo tocco vincente di Nys sotto rete dopo la risposta alta in slice.

Un’altra domenica, un’altra finale azzurra. All’ATP 500 di Washington il nostro duo Andrea #Vavassori e Simone #Bolelli vanno a caccia del titolo contro Nys/Roger-Vasselin. Diretta alle 18:00 su @SkySport Tennis. La finale del singolare alle 23 tra Davidovi Vai su X

