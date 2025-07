LIVE Bolelli Vavassori-Nys Roger Vasselin 6-3 2-0 ATP Washington 2025 in DIRETTA | tempesta in corso a breve prevista una schiarita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:13 Secondo il ‘meteo-radar’ la tempesta non dovrebbe passare prima delle 15:3016 ora locale, vale a dire le 20;3021 italiane. DI più non siamo in grado di dirvi, visto che l’organizzazione ha deciso di non diramare comunicati circa l’orario stimato di ripresa delle operazioni. 19:45 Non arriva nessuna comunicazione dell’orario in cui si riprenderà . Non resta che aspettare! 19:00 Giocatori negli spogliatoi. Vi aggiorniamo! No, ci si ferma per prevenire l’acquazzone. Per la sicurezza di tutti. Le previsioni effettivamente sono pessime! Pioviggina?? 2-0 Scappiamo via nel 2ndo set!! 40-15 Errore di dritto Vavassori, primo del match!! 40-0 Altra prima, altro punto Vavassori! 30-0 Servizio e comoda chiusura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Nys/Roger Vasselin 6-3, 2-0, ATP Washington 2025 in DIRETTA: tempesta in corso, a breve prevista una schiarita

In questa notizia si parla di: tempesta - diretta - bolelli - vavassori

LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: tempesta di medaglie dal canottaggio, 4° posto di Olivieri nell’asta! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  13:00 I nostri portacolori d’argento: Ermanno Virgilio, Tommaso Rossi, Matteo Giorgetti e Francesco Graffione.

LIVE Universiadi 2025, risultati 27 luglio in DIRETTA: tempesta di medaglie dal canottaggio, e non è finita qui! Splendido oro di - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:10 ATLETICA – Wind (SUI) oro con 4.19:96 davanti a Calvert (GBR) e May (AUS) nei 1500 metri.

LIVE Bolelli/Vavassori-Nys/Roger Vasselin 6-3, ATP Washington 2025 in DIRETTA: gioco sospeso in via precauzionale!; Sport in tv oggi (venerdì 15 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Tennis Tracker: Sinner batte Rublev e raggiunge ai quarti Bublik, avanza anche Djokovic.

Tennis: Halle, Bolelli-Vavassori sconfitti in finale - Ansa.it - Sconfitta in finale per il doppio azzurro all'Atp 500 di Halle: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ceduto in due set alla coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz che si sono ... Da ansa.it

Tennis: Halle; Bolelli-Vavassori sconfitti in finale - Sport - Ansa.it - Sconfitta in finale per il doppio azzurro all'Atp 500 di Halle: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ceduto in due set alla coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz che si sono ... ansa.it scrive