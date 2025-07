LIVE Bolelli Vavassori-Nys Roger Vasselin 1-0 ATP Washington 2025 in DIRETTA | iniziata la finale crocevia per le Finals!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 L’intervento vincente di Vavassori! 0-15 Bellissimo tocco vincente di Nys sotto rete dopo la risposta alta in slice. 1-1 A trenta il monegasco. 40-30 Chiude a rete Vasselin. 30-30 Lungo il dritto alto e difensivo di Nys. 30-15 Smash a rimbalzo di Nys addosso a Vavassori. 15-15 Bravo Bolelli ad arrivare e a chiudere con il rovescio in mezzo, deviazione del nastro sulla volèe di Vasselin che ci ha dato vantaggi! 15-0 Lungo il controbalzo di rovescio difensivo di Bolelli. 1-0 A quindici Vavassori! 40-15 Smash a rimbalzo sulla riga di Vavassori che propizia il quindici! 30-15 Doppio fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Nys/Roger Vasselin 1-0, ATP Washington 2025 in DIRETTA: iniziata la finale, crocevia per le Finals!

