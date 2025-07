Lite sedata dalla stazione | I controlli funzionano

Una lite sedata dagli agenti della polizia locale venerdì pomeriggio davanti al bar della stazione. A riferirlo è l’amministrazione comunale che prende spunto dall’episodio per sottolineare la bontà della decisione, annunciata dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessora alla Sicurezza Sara Mengucci, di aumento dei controlli nella zona del monumento alla Resistenza e del sottopasso dei Cappuccini. "Gli agenti hanno riportato la calma in pochi minuti – raccontano gli amministratori –. Una notizia che ci conferma come l’aumento dei controlli sia stata una scelta giusta e necessaria. La pattuglia che era di turno per sorvegliare la zona è subito intervenuta sedando il litigio scoppiato davanti al bar della stazione e allontanando i coinvolti prima che la situazione degenerasse", ha precisato il sindaco Biancani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

