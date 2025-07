Lite a Viterbo finisce in tragedia | uomo ucciso a colpi di bottiglia

I carabinieri di Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, questa notte hanno arrestato un uomo di origini romene, residente del posto, accusato di aver ucciso un suo connazionale durante una lite. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 23, nella centralissima via Roma di Fabrica, dove i due uomini hanno cominciato a litigare, forse per futili motivi. Dalle parole ben presto si è passato ai. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lite a Viterbo finisce in tragedia: uomo ucciso a colpi di bottiglia

