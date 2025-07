L' Italvolley femminile è ingiocabile | doma anche il Brasile e conquista la Nations League

L' Italvolley femminile sa solo vincere e conquista anche la Nations League. All'Atlas Arena di Lodz, le Azzurre di Julio Velasco superano il Brasile 3-1 (22-25 25-18 25-22 25-22). Si tratta del 29° successo consecutivo, un filotto destinato inevitabilmente a prolungarsi, visti i valori messi in campo da Egonu e compagne. È il terzo trionfo totale per l'Italvolley, nella competizione nata nel 2018, dopo le vittorie dello scorso anno contro il Giappone e nel 2022 ancora contro il Brasile nella finale di Ankara. Per arrivare a questa finale l'Italia ha dovuto eliminare Stati Uniti ai quarti e Polonia in semifinale, entrambe le partite chiuse con un netto 3-0. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Italvolley femminile è ingiocabile: doma anche il Brasile e conquista la Nations League

L'Italvolley lotta ma il Brasile vince al tie-break - Seconda sconfitta in VNL per gli azzurri di De Giorgi, di scena a Chicago CHICAGO (USA) - Una gara combattuta e giocata a viso aperto da entrambe le squadre e un po' di rammarico per le occasioni non sfruttate che avrebbero potuto cambiare l'esito finale.

