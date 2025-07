L’Italia trionfa ancora nella Volleyball Nations League 2025 la reazione di Velasco e la nota stonata

Terza VNL in quattro anni: battuto il Brasile 3-1. Ventinovesima vittoria consecutiva per l’Italvolley femminile. L’ Italia della pallavolo femminile continua a scrivere la storia. Dopo i successi alla Volleyball Nations League 2024 e l’ oro olimpico a Parigi 2024, le azzurre del volley hanno conquistato anche la VNL 2025, imponendosi per 3 set a 1 sul Brasile nella finalissima disputata all’ Atlas Arena di?ód?, in Polonia. È la terza VNL vinta in quattro anni dopo le edizioni del 2022 (Ankara) e 2024 (Bangkok). Con questo trionfo, l’Italvolley femminile guidata da Julio Velasco prosegue un percorso semplicemente perfetto: 29 vittorie consecutive in partite ufficiali e una superiorità tecnica e mentale che al momento non conosce rivali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - L’Italia trionfa ancora nella Volleyball Nations League 2025, la reazione di Velasco e la nota stonata

