L’Italia raggiunge gli USA | è la nazione più vincente della storia della Nations League femminile!

L’Italia ha conquistato la Nations League di volley femminile per la terza volta nella storia: dopo i trionfi di Ankara nel 2022 e di Bangkok nel 2024, le azzurre hanno dettato legge anche a Lodz (Polonia) al termine di un’autentica cavalcata. Le Campionesse Olimpiche hanno alzato al cielo il prestigioso trofeo da imbattute: dopo le dodici affermazioni nella fase preliminare, le ragazze del CT Julio Velasco hanno regolato USA, Polonia e Brasile nella Final Eight disputata alla Atlas Arena. Nel 2022 era stato il gruppo guidato da Davide Mazzanti a imporsi, ma poi all’interno di quella squadra si è rotto qualcosa e il successivo anno e mezzo è stato molto complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia raggiunge gli USA: è la nazione più vincente della storia della Nations League femminile!

