L’Italia ha avuto gli Europei ma senza stadi può anche perderli E il destino del Maradona è tutt’altro che certo

La questione stadio per gli appassionati di calcio è un po’ come i dibattiti sulle leggi elettorali per coloro i quali seguono la politica. Si tratta di temi imprescindibili, centrali, che interessano una ristretta cerchia di persone. Molto ristretta. Per quel che riguarda gli stadi, però, calamitano interessi di investitori. Insomma sono pochi ma contano. Il tema stadi muove grosse partite di denaro. Basti pensare a quel che sta accadendo al Manchester United che vuole rifare l’Old Trafford e su quei terreni edificare una vera e propria cittadella. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Italia ha avuto gli Europei ma senza stadi può anche perderli. E il destino del Maradona è tutt’altro che certo

In questa notizia si parla di: stadi - italia - avuto - europei

Ceferin rimprovera l’Italia: “I vostri stadi sono una vergogna. È tempo di agire” - “Penso che le infrastrutture calcistiche italiane siano una vergogna. Siete uno dei Paesi calcistici più grandi, avete vinto molti Mondiali, Europei, Champions League.

UEFA, Ceferin: "Gli stadi in Italia sono una vergogna! Inter? Ho una prova che certifica che sarebbe arrivata così avanti" - Il presidente della UEFA Aleksander?eferin ha rilasciato un`intervista a Sportmediaset, nella quale ha duramente attaccato il sistema italiano.

Ceferin durissimo: «Stadi in Italia sono una vergogna. Sono stufo!» - Aleksander Ceferin ha parlato in toni molto duri del tema degli stadi in Italia, dichiarandosi stanco del fatto che non si stia accelerando su tale dossier.

"A Salerno si tratta di un investimento importante con 150 milioni di euro. Avremo a brevissimo lo stadio più moderno d'Italia che sarà pronto anche per gli eventi sportivi legati agli Europei di calcio che avremo nel 2032. Ci auguriamo, ovviamente, che fatto lo s Vai su Facebook

Gravina oggi ha detto che in Italia c’è un solo stadio conforme agli standard #UEFA per Euro 2032. Ma non ha avuto nemmeno il coraggio di nominarlo. Chissà quale sarà mai… •È l’unico stadio moderno, privato, costruito con fondi propri. •L’unico realment Vai su X

Euro 2032: un’opportunità per migliorare la situazione degli stadi in Italia; Eurispes: stadi italiani vecchi, pochi ricavi e troppa burocrazia; Ceferin attacca l'Italia: «Gli stadi sono una vergogna, conto su Gravina per Euro 2032».

L’Italia ha avuto gli Europei ma senza stadi può anche perderli. E il destino del Maradona è tutt’altro che certo - L'Italia ha avuto assegnati gli Europei ma senza stadi potrebbe anche perderli. ilnapolista.it scrive

Lo Stadio Maradona non è adeguato per ospitare gli Europei del 2032 - In vista degli Europei di calcio del 2032, la Società Sportiva Calcio Napoli ha espresso ... Da ilfattovesuviano.it