L' Italia di Velasco è stellare | batte in finale il Brasile e vince ancora la Nations League

In Polonia arriva la 29ª vittoria consecutiva per le azzurre cedono il primo set, poi non danno scampo a Gabi e compagne e bissano il successo del 2024. La svolta con l'ingresso di Antropova e Nervini. Infortunio per Degradi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Italia di Velasco è stellare: batte in finale il Brasile e vince ancora la Nations League

