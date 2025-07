Liquidi in aereo in quali aeroporti valgono le nuove regole

L’ Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha voluto specificare che sono soltanto cinque gli aeroporti che in Italia utilizzano già gli scanner di nuova generazione ai controlli di sicurezza. Solo in questi scali saranno quindi applicabili le nuove regole che permettono di portare fino a 2 litri di liquidi nel bagaglio a mano, anche in confezioni superiori ai 100 ml di volume. La comunicazione arriva come precisazione alle notizie circolate nei giorni scorsi, che davano anche altri scali italiani come attrezzati con il nuovo Eds C3, lo scanner di nuova generazione in grado di individuare gli esplosivi in contenitori diversi da quelli da 100 ml usati in passato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Liquidi in aereo, in quali aeroporti valgono le nuove regole

