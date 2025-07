L' Inps non liquida il Bonus Nido e le famiglie sono in ginocchio | la denuncia

«La prospettiva per noi è nerissima: i ritardi dell’Inps nel liquidare il “Bonus Nido” mettono in ginocchio le famiglie e, a cascata, i servizi educativi»: a denunciare una situazione ormai insostenibile è la presidente di Assonidi Veneto, Elisa Pisani.La presidente riassume così la questione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

