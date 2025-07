Linguaggi | arte e cultura per imparare le lingue

A Recanati nasce "Linguaggi": il primo festival di Iustissima Civitas per imparare le lingue attraverso arte, cultura e musica. Unire l’apprendimento delle lingue straniere con l’arte, la musica e la cultura: è questa l’idea alla base del festival in programma a Recanati ad agosto. Quattro appuntamenti, ognuno dedicato a una lingua diversa, per offrire un’esperienza di educazione e intrattenimento che parli davvero a tutti, in particolare ai più giovani. "Conoscere le lingue apre le porte del mondo, e solo chi ha le chiavi per capire il mondo può realizzare un futuro migliore" afferma il presidente di Iustissima Civitas, Riccardo Ficara Pigini, annunciando con entusiasmo il programma della rassegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Linguaggi: arte e cultura per imparare le lingue

Con "Le Meraviglie di Rimini", l'estate della città è all'insegna della cultura in "tutte le lingue" - VisitRimini lancia una nuova e ambiziosa iniziativa per l’estate 2025, pensata per valorizzare l’offerta culturale della città e renderla sempre più accessibile ai visitatori internazionali.

Dal 15 al 20 luglio, #Salina torna a essere crocevia di storie, linguaggi e emozioni con la XIX edizione del #SalinaDocFest, il #festival internazionale del #documentario narrativo ideato e diretto da Giovanna Taviani. In programma proiezioni sotto le stelle, #m Vai su Facebook

Linguaggi: arte e cultura per imparare le lingue; Onore, il linguaggio dell’intelligenza tra radici e futuro; Zeri promuove la cultura e l’intercultura: al via un corso per adulti tra lingue, arte e sapori.

Zeri promuove la cultura e l’intercultura: al via un corso per adulti tra lingue, arte e sapori - A Zeri prende il via martedì 22 luglio il corso "Lingue, linguaggi e culture", un’iniziativa pensata per promuovere la cultura, l’intercultura e lo sviluppo delle competenze linguistiche tra i ... Lo riporta msn.com

Leopoli, i linguaggi dell'arte in dialogo con la lingua italiana - Leopoli, i linguaggi dell'arte in dialogo con la lingua italiana Zazo: 'Orgoglioso del lavoro del nostro Istituto di Cultura' ROMA , 24 luglio 2023, 17:57 ... ansa.it scrive