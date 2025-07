"Non sono mai scesa a compromessi. Oggi lotto per dare un’opportunitĂ ai giovani". Low profile per natura ma visione aperta sul mondo e i suoi cambiamenti. Con la capacitĂ di intercettare le "fasi" di bonaccia e quelle di tempesta: sarĂ anche per questo che Forbes l’ha scelta tra i cento manager di spicco con una leadership innovativa e attenta alla sostenibilitĂ . Al timone di Italpreziosi Spa da oltre quarant’anni, Ivana Ciabatti misura il polso alla "febbre dell’oro". Come stanno influendo i dazi sul settore orafo? "Sono negativi per chi li dispone e per chi li riceve. Mi occupo di scenari geopolitici da molto tempo e guardo a ciò che accadde nel 1929, quando gli Usa misero i dazi perchè in forte recessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lingotti, mezzo mondo alla porta: "La richiesta c’è, dati positivi". Da Ciabatti l’appello al governo