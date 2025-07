L’Inghilterra femminile si riconferma | campione d’Europa per la seconda volta consecutiva

L'Inghilterra si conferma campione d'Europa nel calcio femminile, trionfando in una finale al cardiopalma contro la Spagna. La partita, molto combattuta, è terminata 1-1 dopo i tempi regolamentari e i supplementari, per poi essere decisa ai rigori.

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

L'Inghilterra si conferma campione d'Europa nel calcio femminile per la seconda volta consecutiva.

Le leonesse si confermano le regine d'Europa battendo l'iridata Spagna nella finale di Basilea, decisa soltanto ai rigori dopo l'1-1.

Le Leonesse si prendono la rivincita mondiale sulle spagnole e si confermano dopo 3 anni sul trono continentale.