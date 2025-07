L’inflazione cresce in estate prezzi più alti per spesa e vacanze

Quella del 2025 è un’estate che non esce indenne dall’inflazione che, pur non essendo esplosiva, mostra segnali di risalita, soprattutto in alcuni settori chiave per i consumi stagionali come l’alimentare e i trasporti. La conseguenza è il ritorno delle pressioni sui prezzi di beni e servizi legati alla spesa quotidiana e alle vacanze. Un fenomeno, questo, che rischia di influenzare i consumi estivi, pur in un contesto macroeconomico in cui la domanda interna è giĂ in fase di raffreddamento. I dati diffusi dall’Istat relativi al mese di giugno 2025 parlano chiaro: l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettivitĂ (Nic) è aumentato dello 0,2% rispetto a maggio e dell’1,7% su base annua, confermando la stima preliminare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - L’inflazione cresce in estate, prezzi piĂą alti per spesa e vacanze

Inflazione, stangata d’estate: +320 euro a famiglia solo per mangiare. Codacons: “Vacanze sempre più care” - L’ inflazione torna a farsi sentire con forza nelle tasche degli italiani. I dati diffusi oggi dall’Istat certificano per giugno 2025 un aumento del 2,8% sul “carrello della spesa”, con una spinta marcata da parte dei beni alimentari non lavorati (+4,2%) e dei servizi per i trasporti (+2,9%).

