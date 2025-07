Linea verde estate a Lipari | scoperte e curiosità del 27 luglio

La programmazione televisiva del giorno 27 luglio prevede una nuova puntata di Linea Verde Estate, trasmessa su Rai 1. La trasmissione, dedicata alla scoperta delle bellezze e delle tradizioni italiane, si concentra quest’oggi sull’isola di Lipari, appartenente alle Eolie. Attraverso un percorso tra natura, cultura e gastronomia, vengono approfonditi aspetti tipici della Sicilia. Di seguito, vengono illustrati i principali contenuti e le tappe salienti della puntata. la puntata del 27 luglio: Lipari protagonista. gli ospiti e il conduttore. Al timone di Linea Verde Estate, anche in questa occasione, torna la coppia composta da Margherita Granbassi e da Flavio Montrucchio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Linea verde estate a Lipari: scoperte e curiositĂ del 27 luglio

