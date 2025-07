L’incognita del People Mover Il governo frena sulla progettazione Ma Giani | Non si può rimandare

Il cronoprogramma dell’opera mastodontica da 2,7 miliardi, che è il nuovo Passante alta velocità , vede come termine il 2028 per la realizzazione dell’intera struttura e il 2029 per accendere luci e motori. Tutti concordi, ieri, nell’applaudire al progetto e al conseguente snellimento del traffico ferroviario. Ma c’è un elemento, per nulla secondario, su cui tocca ancora discutere. Che tipo di collegamento ci sarà con Santa Maria Novella? Per Giani non ci sono dubbi: il People Mover è la scelta più sensata. "I 960 metri che ci sono da Santa Maria Novella a Belfiore, devono essere collegati con la navetta che avevamo già studiato, insieme a Rfi, come progetto di fattibilità nel 2021 (ovvero in fase di presentazione dei progetti Pnrr) - spiega -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

