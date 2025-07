L’inaugurazione del ponte finisce in rissa

Fratelli d'Italia, a San Lazzaro, esprime alcuni dubbi in merito all'inaugurazione del ponte di via Pedagna, avvenuta nei giorni scorsi. "Era fine settembre 2024 quando, in virtù di sopralluoghi e dopo le segnalazioni pervenute da cittadini residenti sia nella località Pizzocalvo che nella frazione Idice, dove l'omonimo torrente era esondato allagando scantinati, garage e abitazioni, denunciavamo il rischio che i ponteggi posti per la manutenzione del ponte di Via Pedagna avrebbero potuto causare il non regolare deflusso dell'acqua", dichiarano per FdI Marta Evangelisti, capogruppo in Regione, Alessandro Sangiorgi, capogruppo a San Lazzaro e Gaia Sole Giorgi, consigliere a San Lazzaro.

Nuovo ponte sul Serchio. Posizionate le maxi campate. L’inaugurazione sempre più vicina - LUCCA Nuovo Ponte sul Serchio, sempre più vicina la data dell’inaugurazione. Ieri mattina si sono infatti concluse le operazioni di posizionamento delle campate sul fiume, rendendo di fatto tangibile il taglio del nastro previsto durante l’estate, una volta ultimati i lavori di collegamento alla viabilità esistente e condotte tutte le verifiche e migliorie necessarie.

Ironica inaugurazione del ponte: taglio del nastro… per protesta. L’infrastruttura ancora non c’è - Satrzana (La Spezia), 12 giugno 2025 – “Dov’è il ponte?”. A unirsi alla protesta dei residenti di via Falcinello, viale Alfieri, via Paradiso e via Villefranche, che lo scorso sabato mattina hanno organizzato un sit-in di protesta per il ritardo, di almeno quattro mesi, sulla consegna del ponte di via Falcinello, sono la coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Federica Giorgi e la sezione sarzanese del Pci.

È il quinto viadotto in acciaio d'Italia: tutto pronto per l'inaugurazione del ponte San Giuliano, ecco i dettagli dell'infrastruttura - Domani sarà inaugurata e aperta al traffico la superstrada statale 640 del corridoio Plurimodale Tirrenico-Nord Europa in territorio di Caltanissetta.

