L’illusione di Donald i timori di Ursula | nell’accordo Usa-Ue sui dazi non vince nessuno

Donald Trump esulta: è l’accordo commerciale “piĂą grande di sempre”. Ursula von der Leyen apre ai dazi reciproci, biglietto d’ingresso al mercato americano, per l’Unione Europea in cambio dell’abbattimento delle tariffe per Washington. Ma l’accordo Usa-Unione Europea su commercio e investimenti concluso a Turnberry, in Scozia, in prospettiva rischia di creare tanti scontenti e nessun vincitore. Andiamo con ordine. Sulla carta tutti hanno qualcosa da rivendicare. Donald Trump incassa l’accettazione da parte dell’Unione Europea del via libera al dazio al 15% sui prodotti comunitari che entreranno negli Usa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

