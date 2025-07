Libri da portare in vacanza, i consigli dello scrittore di Bollate Raffaele Pietro Penza | LETTURE.

Raffaele Pietro Penza, vive a Bollate, nella vita si occupa di formazione, ma la sua passione per i libri lo ha portato a scriverne già quattro. L’ultimo romanzo è uscito l’anno scorso e s’intitola “Book soul”, edito da Bolis Edizioni. Abbiamo chiesto a Raffaele di consigliare qualche titolo da leggere in vacanza per aiutare i . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net