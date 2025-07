Un semplice elettrocardiogramma può ora rivelare malattie cardiache nascoste che altrimenti passerebbero inosservate per anni. Grazie all’intelligenza artificiale, questo esame di routine, utilizzato da oltre un secolo, si è trasformato in uno strumento diagnostico rivoluzionario capace di salvare vite umane. I ricercatori della Columbia University e del NewYork-Presbyterian hanno sviluppato EchoNext, un modello di intelligenza artificiale in grado di analizzare gli elettrocardiogrammi per identificare malattie cardiache strutturali che spesso rimangono non diagnosticate. Il sistema è stato addestrato su oltre 1 milione di registrazioni cardiache e di imaging provenienti da un ampio e diversificato sistema sanitario per rilevare molte forme di malattie cardiache strutturali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’hanno addestrata con un milione di cuori, ora li può salvare tutti: così l’IA cambia la cardiologia