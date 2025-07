Leylah Fernandez conquista Washington travolta Anna Kalinskaya in finale

Leylah Fernandez diventa la prima canadese da Bianca Andreescu agli US Open 2019 a vincere un torneo in territorio americano. Lo fa al WTA 500 di Washington, dove batte molto nettamente, per 6-1 6-2, la russa Anna Kalinskaya e diventa così in grado di assicurarsi una risalita fino al numero 24 del mondo, lei che al massimo è stata tredicesima nel ranking WTA. Il tutto in un’ora e 9 minuti. La prima ad avere varie difficoltĂ al servizio è Fernandez, che si ritrova a dover andare ai vantaggi nel terzo game. A darle una mano, però, il fatto che Kalinskaya abbia un passaggio a vuoto nel gioco successivo, che completa con un doppio fallo e il conseguente break a 15 per la canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Leylah Fernandez conquista Washington, travolta Anna Kalinskaya in finale

In questa notizia si parla di: fernandez - leylah - washington - anna

Jasmine Paolini debutta al WTA 500 di Bad Homburg 2025: orario, precedenti e dove vedere il match contro Leylah Fernandez - Martedì 24 giugno 2025 Jasmine Paolini fa il suo esordio al WTA 500 di Bad Homburg, torneo su erba fondamentale in preparazione a Wimbledon 2025.

Jasmine Paolini si fa sentire! Battuta Leylah Fernandez a Bad Homburg dopo una battaglia - Dopo due ore e 32 minuti di durissima lotta, Jasmine Paolini viene a capo della canadese Leylah Fernandez nel secondo turno del WTA 500 di Bad Homburg.

Leylah Fernandez: “Non sono mai uscita con nessuno”. La 22enne tennista chiede di mandarle richieste - L'ex finalista dello US Open Leylah Fernandez ha pubblicato un video chiedendo di mandarle in privato richieste di appuntamento: "Non sono mai uscita con nessuno prima".

Atp Washington - Davidovich Fokina batte anche Shelton e vola in finale con De Minaur. Bolelli-Vavassori in finale nel doppio. Sfida per il titolo Wta tra Leylah Fernandez e Anna Kalinskaya https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Atp_Tennis/101118/atp-was Vai su X

WTA 500 Washington 2025 Le semifinali: Leylah Fernandez vs Elena Rybakina Anna Kalinskaya vs Emma Raducanu Vai su Facebook

Leylah Fernandez conquista Washington, travolta Anna Kalinskaya in finale; Washington su : Fernandez-Kalinskaya è la sfida per il titolo (live alle 20.45); WTA Washington 2025, 27 luglio: presentazione finale femminile.

Fernandez corregge Kalinskaya e conquista il titolo più grande della sua carriera a Washington - Leylah Fernandez si è aggiudicata il WTA 500 di Washington dopo una finale a senso unico contro Anna Kalinskaya (6- Secondo msn.com

Sinner, all'ex Kalinskaya non basta la cagnolina Bella: Washington amara, ko in finale - Leylah Fernandez batte in finale Anna Kalinskaya e vince il "Mubadala Citi DC Open", torneo Wta 500 con 1. Segnala tuttosport.com