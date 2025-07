L’ex pm Antonio Di Pietro | Un indagato non si dimetta Al referendum voterò sì

Roma, 27 luglio 2025 – Si mostra scettico sulle inchieste in corso a Milano e Pesaro: "Lo sviluppo urbanistico e l'attivitĂ politica in sĂ© non possono essere considerati reati". Considera un salto di civiltĂ che "finalmente tutti o quasi si siano convinti che l'avviso di garanzia non debba portare a dimissioni". Annuncia che voterĂ sì al referendum sulla giustizia: "La riforma è la logica conseguenza del sistema accusatorio introdotto nel 1989". A mettere in fila i nodi della questione politica e giustizia è Antonio Di Pietro che ha appena subito un furto nella casa di Montenero di Bisaccia: "Si sono concentrati su cose specifiche, hard disk, carte", spiega.

