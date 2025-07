Lewis Hamilton un disastro da 40 milioni? In Ferrari

Spa, sede del gran premio del Belgio che si corre oggi (ore 15, diretta Sky, differita alle 18 su Tv8) è considerata la pista dei campioni. Chi disegna imprese nelle Ardenne è un fenomeno e bastano i nomi di Senna o Schumacher per sottolineare l'assunto. Ieri, nella Sprint, quel fuoriclasse di Max Verstappen alla guida di una Red Bull mediocre ma che con l'olandese vola, ha ottenuto una formidabile vittoria davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Nelle successive qualifiche per il Gp odierno, invece, Norris su McLaren ha conquistato la pole position davanti a Piastri e terzo si è infilato un magico Leclerc che ha preceduto con un gran giro Verstappen.

