Lewis Hamilton bloccato dalla Ferrari a Spa | il team radio che spiega perché non ha superato Albon

Il team radio che spiega lo strano finale di gara di Lewis Hamilton a Spa: "Non posso attaccare, non ho carburante". La Ferrari gli impone lo stop e blocca la rimonta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lewis Hamilton bloccato dalla Ferrari a Spa: il team radio che spiega perché non ha superato Albon - Il team radio che spiega lo strano finale di gara di Lewis Hamilton a Spa: "Non posso attaccare, non ho carburante"

F1 | Ferrari, Vasseur: “Hamilton non avrebbe mai passato Albon con quell’assetto” - Il quinto podio stagionale per la Ferrari è arrivato al termine del Gran Premio del Belgio, con Charles Leclerc autore di una bellissima gara, culminata nel terzo posto dopo una difesa serrata nei con ... Riporta f1grandprix.motorionline.com